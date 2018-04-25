Antalya’da 7 bin 532 kök Hint keneviri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Namaras Mahallesi Üstünbey mevkiindeki ormanlık alanda hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda ormanlık alana Hint keneviri ektiği belirlenen M.Ç. gözaltına alınırken aramalarda 7 bin 532 kök kenevir bitkisi, 16 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ve 560 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesi ormanlık alan içerisinde 7 bin 532 kök Hint keneviri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Namaras Mahallesi Üstünbey mevkiindeki ormanlık alanda hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma...

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