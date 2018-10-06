ASAYİŞ:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 15:28

Antalya’da alkol alıp denize giren genci balıkçılar kurtardı

Antalya’da 16 yaşındaki genç alkol aldıktan sonra kıyafetleriyle denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren genci ise balıkçılar kurtardı.

Antalya'da alkol alıp denize giren genci balıkçılar kurtardı
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Antalya’da 16 yaşındaki genç alkol aldıktan sonra kıyafetleriyle denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren genci ise balıkçılar kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Konyaaltı Sahili’nde gece saatlerinde meydana geldi. İki arkadaşıyla alkol alan F.R.B. (16) arkadaşları uyuduğu sırada kıyafetleriyle denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan genci, sabah saatlerinde denize çıkan balıkçılar fark ederek, sahile getirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra gencin durumunun iyi olduğu belirlendi.

“Yüzmeye gücüm kalmamıştı”

F.R.B.’yi yorgun halde bulan balıkçılardan Aziz Kurtoğlu, balığa çıktıkları sırada genci, kıyıdan 300 metre kadar açıkta fark ettiklerini belirterek, iki kişinin yardımıyla F.R.B.’yi tekneye aldıklarını söyledi. Kurtoğlu, “Üzerinde giysileri vardı. ’Neden kıyafetlerinle denize girdin?’ diye sordum. ’Gece sahilde uyuyordum denize nasıl girdiğimi ve nasıl bu kadar açıldığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kıyıdan uzaktaydım. Beni kurtarmasaydınız ölecektim, yüzmeye gücüm kalmamıştı’ dedi” diye konuştu.
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