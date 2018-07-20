Antalya’da antik kent yakınında çıkan yangın korkuttu

Antalya’nın Demre ilçesinde antik kent ve kaymakamlık lojmanlarına yakın bölgede çıkan yangında 2 dönüm zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.Yangın, Kumdağı mevkiinde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın...

Antalya’nın Demre ilçesinde antik kent ve kaymakamlık lojmanlarına yakın bölgede çıkan yangında 2 dönüm zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

Yangın, Kumdağı mevkiinde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin fark ettiği yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, bölgeye yakın Andirake Antik Kenti ve Demre Kaymakamlık lojmanlarına ilerlemeden yarım saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında, 2 dönümlük zeytinlik ve makiliğin zarar gördüğü belirtildi.