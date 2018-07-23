Antalya’da arazi ihalesinde yumruklar konuştu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’nde mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi ihalesinde yine arbede yaşandı. Hak sahipleri ile ihaleye dışarıdan katılanlar arasında yaşanan kavgayı polis biber gazı sıkarak ayırdı.

Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’nde mülkiyet sorunu nedeniyle bazı arazi ve parselleri, açık teklif usulüyle satışa çıkardı. 110 parselin ihalesi sabah saat 09.30 itibariyle Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi’nde başladı. Üzerinde ağırlıklı olarak subasman, bahçe, sera ve az sayıda ticari alan bulunan 110 parselin ilk gün yapılması planlanan 55’inin ihalesi için taraflar belirlenen saatte hazır bulundu. İhale öncesinde polis ve çevik kuvvet güvenlik önlemi aldı. Ermenek sakinleri, arazi için ihaleye dışarıdan giren vatandaşlar olduğunu iddia ederek zabıta ekiplerine ve polise tepki gösterdi. Bazı mahalleliler ise kendi arazisine dışarıdan başka şahıslar ile komşularının girdiğini ileri sürerek hem komşularıyla hem de belediye yetkilileriyle tartıştı. Parsellerin anons edilmeye başlanmasıyla birlikte gerginlik arttı. İddiaya göre, yaklaşık 30 yıldır parseli elinde bulunan kişinin arazisinin ihalesine karşı taraftan kadınların girdiğini gören mahalle sakinlerinin tepkisi sert oldu.

Karşı taraf ile mahalle sakinleri arasında bir anda yumruklu kavga çıktı. Kavganın arasında kalan bir kadın, ‘polis yok mu’ diye bağırdı. Polis kavgayı ayıramayınca biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Gazdan etkilenen İhsan A. hafif yaralandı. Kavganın ardından çevik kuvvet ekipleri, merkezin önünde önlem aldı. Bir kadının kavganın ardından tepkisine devam etmesi yeniden gerilimi yükseltti. Polis kadını bölgeden uzaklaştırdı. İhale kaldığı yerden devam etti.

"Yumrukladılar"

Biber gazı ile yaralanan İhsan A., “31 yıldır arsamın vergisini veriyorum. Şimdi ihaleye başka birisi giriyor, bu haksızlık. 31 yıldır ben vergisini veriyorum. İhaleye giren bayanın elini tuttum ondan sonra bir başkası beni yumruklamaya başladı" dedi.

"O insanların hakkı"

İhaleleri yakından takip eden ve bölgede ticaret yapan Şeniz Çetin ise "Bu insanlar yıllardır orada emek veriyor. Bu topraklar o insanlara ait, cüzi de olsa para ödemişler. Ne şahıs ne de firmalar bu insanların arsalarının ihalelerine girmemelidir. Doğru bulmuyorum” diye konuştu.