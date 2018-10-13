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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:02

Antalya’da diş hekimine yanlış tedavi uygulandığı iddiası

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kol kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki diş hekiminin yanlış teşhis ve ameliyatlarla beyin kanaması geçirip komalık hale geldiği iddia edildi. İl Sağlık...

Antalya'da diş hekimine yanlış tedavi uygulandığı iddiası
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Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kol kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki diş hekiminin yanlış teşhis ve ameliyatlarla beyin kanaması geçirip komalık hale geldiği iddia edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, geçirdiği trafik kazasının ardından hatalı müdahale nedeniyle komaya girdiği iddia edilen diş hekiminin durumuyla ilgili inceleme başlattı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Alanya’da geçirdiği trafik kazasının ardından hatalı müdahale sonrası komaya girdiği iddia edilen 48 yaşındaki diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan’ın durumuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. Hülür, Gamze Uğurlu Urhan’ın tedavi süreciyle ilgili Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya Başkent Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki dosyaları incelemeye aldıklarını kaydetti.
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