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23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:29

Antalya’da fabrika yangını söndürülemiyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımdaki dekorasyon ürünleri üretilen fabrikadaki yangın devam ediyor. Yaklaşık 30 dönüm alan üzerine kurulu fabrikanın ilk belirlemelere göre deposundaki ürünlerin tamamının yandığı öğrenildi.

Antalya'da fabrika yangını söndürülemiyor
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Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımdaki dekorasyon ürünleri üretilen fabrikadaki yangın devam ediyor. Yaklaşık 30 dönüm alan üzerine kurulu fabrikanın ilk belirlemelere göre deposundaki ürünlerin tamamının yandığı öğrenildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada saat 15.00 sırasında alevler yükselmeye başladı. Yaklaşık 10 yıl önce tamamlanan fabrikanın 200 işçisinin olduğu öğrenildi. Üretim alanında başlayan yangının kısa sürede diğer alanlara yayıldığı belirtildi. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler tüm fabrikayı sarfı. Yangına karadan Antalya Büyükşehir Belediyesi, OSB, Orman Bölge Müdürlüğü itfaiyelerinin yanı sıra, ilçe belediyelerinin su tankerleri ve iş makineleri yangına destek verdi. Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler tüm ilçeyi dumanlar sardı Yangına karadan yüzlerce itfaiye eri, havadan 2 helikopter müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin tehlikeye rağmen alevlerin arasında yangına müdahale ettiği gözlemlendi. Çevredeki araçlar forkliftlerle çekildi. Yanmayan ürünler de işçiler forkliftlerle yandaki fabrikalara taşıdı. Fabrikanın yanan bölümü ise hurdaya döndü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.
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