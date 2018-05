Antalya’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün anne-babası ve yakınları sinir krizi geçirirken yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hisar Caddesi üzerinde sokağa dönmekte olan Ahmet Kalkan’ın kullandığı 07 L 1229 plakalı hafif ticari araca Güllük Caddesi istikametinden gelen Ahmet Can Akdemir’in kullandığı 07 LG 653 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfaltta sürüklenerek yolun karşısında park halindeki otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü Ahmet Can Akdemir, olay yerinde feci şekilde can verirken, motosiklette bulunan Emrah Beyazer ve araç sürücüsü Ahmet Kalkan yaralandı. Yaralılar olay yerinde 112 Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Ahmet Can Akdemir’in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün anne-babası ve yakınları sinir krizi geçirirken yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.