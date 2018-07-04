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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:44

Antalya’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu ve arama çalışmalarına devam edildiği açıklandı.

Antalya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu ve arama çalışmalarına devam edildiği açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya’da faaliyet gösteren kargo şirketinin Antalya bölge müdürlüğünde çalışan ve FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli Antalya il merkezinde, 1 şüpheli Kumluca ilçesinde gözaltına alındı. 2 şüphelinin firari olduğu ve arama çalışmalarına devam edildiği açıklandı. Gözaltına alınan 12 şüphelinin ise Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 9 sim kart, 3 hard disk, 6 hafıza kartı, 2 adet laptop, 1 adet banka kartı, 3 flash bellek, 2 adet tablet, 7 adet FETÖ/PDY’ye müzahir şirketlerle iltisaklı belge ele geçirildi.
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