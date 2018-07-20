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20 Temmuz 2018 Cuma 09:19

Antalya’da FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Antalya’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
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Antalya’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.D. ve M.T. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, K.M, Ö.K, R.A, H.K, C.A. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
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