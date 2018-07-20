Antalya’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.D. ve M.T. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, K.M, Ö.K, R.A, H.K, C.A. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Antalya’da FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
Antalya’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.