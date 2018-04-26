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26 Nisan 2018 Perşembe 18:00

Antalya’da FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesinde kapatılan Zaman Gazetesi’nin temsilciliğini yaptığı öne sürülen H.K., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock...

Antalya'da FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
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Antalya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesinde kapatılan Zaman Gazetesi’nin temsilciliğini yaptığı öne sürülen H.K., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla Manisa’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.K., Kemer Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Sağlık kontrolü ve ifadesinin alınmasından sonra Adliye’ye sevkedilen H.K. “Terör örgütüne üye olmak ve yardımda bulunmak” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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