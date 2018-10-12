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12 Ekim 2018 Cuma 17:23

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Antalya’nın Kumluca ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanırken 1 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
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Antalya’nın Kumluca ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanırken 1 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Dün sabah saat 07.00 sıralarında 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda A.Ş, R.Ş, S.Ç, Ş.G, Y.S, Ş.K, S.Ş, H.K. ve R.Ş. olmak üzere 9 şüpheli ikametlerinde yakalandı. Şüphelilerle birlikte suç unsuru olabilecek materyallere el konuldu.

Diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken şüphelilerden M.U.’nun Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olduğu bildirildi. Yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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