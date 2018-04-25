Antalya’da gözaltına alınan 60 şüpheliden 42’si tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan haklarında arama kararı bulunan 60 kişiden 42’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince "mala karşı işlenen suçlar" başta olmak üzere "adam öldürme", "gasp", "yağma", "dolandırıcılık" gibi tüm asayiş suçlarından yakalama emri bulunan 302 şahsa yönelik, 86 ekip ve 218 personelin katılımıyla operasyon yapıldı.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 60 şahıs olmak üzere toplam 122 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 42’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yabancılara yönelik operasyonlarda suç unsuruna rastlanmadı

Yine Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde yürüttüğü etkin operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren DEAŞ ve YPG/PYD/PKK gibi terör örgütlerinin, yabancı terörist savaşçılar adıyla Suriye uyruklu şahıslar başta olmak üzere, yabancı uyruklu şahısları terör eylemlerinde kullanılabileceği düşünülerek Irak, Kırgız, Özbek, Uygur, Çeçen, kazak, Afgan, tacik, Pakistan gibi yabancı uyruklu şahıslarla ilgili de operasyonlar gerçekleştirildi. Şahısların ikamet ettiği ve çalıştığı yerlere yönelik olarak üç gün süreyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı çalışma yapıldı.

8 adet şok uygulamanın gerçekleştiği operasyonlarda 7 kahvehane, 11 metruk bina, 17 park, 5 kafe, 8 ibadethane ve çevresi, 55 kamu kurumuna ait bina, tesis ve çevresi, 23 alışveriş merkezi çevresi, 18 içkili eğlence mekanı çevresi, Rus, İngiliz ve Alman Konsoloslukları ve yabancı ülke temsilciliğine ait yerler ve çevreleri denetlendi. Yapılan denetlemelerde 61 Türk vatandaşı, 6 Kırgız, 1 Azerbaycan, 2 Rus, 23 Suriyeli yabancı şahıs ve 14 araç sorgulandı. Çalışmalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.