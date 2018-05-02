Antalya’da inşaat iskelesi yan binanın balkonuna devrildi

Antalya’nın en işlek caddesi üzerinde bir inşaatın portatif iskelesi yan binadaki bir dairenin balkonuna devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, balkonda hasar meydana geldi.Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi...

Antalya’nın en işlek caddesi üzerinde bir inşaatın portatif iskelesi yan binadaki bir dairenin balkonuna devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, balkonda hasar meydana geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesinin devrildiğini görenler, iskeleden bir işçinin düştüğünü zannedip polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk yaptıkları incelemede düşme vakasının asılsız olduğunu belirledi. Olayda, inşaat çalışması sırasında binanın dış cephesinde bulunan portatif iskelenin zeminin dengesiz olması nedeniyle yan binadaki bir dairenin balkon kısmına devrildiği tespit edildi.

İskelenin düştüğü evde ikamet eden vatandaşlar ve işçilerin yaralanmadığı öğrenilirken, balkonda maddi hasar meydana geldi.