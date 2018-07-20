ASAYİŞ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:38

Antalya’da iş yeri hırsızı 2 hafta sonra yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir iş yerinden 5 bin lira değerinde tekstil ürünü çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından 2 hafta sonra yakalandı.

Antalya'da iş yeri hırsızı 2 hafta sonra yakalandı
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Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir iş yerinden 5 bin lira değerinde tekstil ürünü çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından 2 hafta sonra yakalandı.

Kepez ilçesinde devriye görevi yapan Yunus Timleri gece yarısı durumundan şüphelendikleri S.E.’ye kimlik sorgulaması yaptı. Aranma kaydından dolayı gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği, soruşturmada şüphelinin 2 hafta önce Erenköy Mahallesi’nde F.A.M’ya ait iş yerinden 5 bin lira değerinde tekstil ürünü çaldığını belirledi. 24 farklı suçtan kaydı bulunan ve 3 suçtan aranan S.E. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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