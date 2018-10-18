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18 Ekim 2018 Perşembe 09:08

Antalya’da kaçak akaryakıt operasyonu

Antalya’da düzenlenen operasyonda, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 4 bin 280 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Antalya'da kaçak akaryakıt operasyonu
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Antalya’da düzenlenen operasyonda, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 4 bin 280 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak akaryakıt üretimi ve satışını yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kepez ilçesinde seyir halinde bulunan kapalı kasa bir minibüs durduruldu.

Minibüste yapılan aramada, aracın arka kısmında plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 4 bin 280 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıtı aktarmada kullanılan pompa ve düzenekler ele geçirildi.

Ele geçirilen akaryakıtları piyasaya sürmeye çalışan İ.A. yakalandı.
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