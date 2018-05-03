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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:45

Antalya’da kaçak gözlük operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda faturasız olduğu tespit edilen 12 bin 756 adet güneş gözlüğü ve 825 adet kol saati ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

Antalya'da kaçak gözlük operasyonu
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda faturasız olduğu tespit edilen 12 bin 756 adet güneş gözlüğü ve 825 adet kol saati ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Manavgat ilçesinde gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve saat satanlara yönelik çalışma başlattı. Yukarı Hisar Mahallesi’nde tespit edilen bir depo ve iki araçta yapılan aramada, farklı marka ve cinste gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 12 bin 756 adet faturasız güneş gözlüğü ile 825 adet faturasız kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili gümrük kaçağı gözlükleri ve saatleri İstanbul’dan getirerek Manavgat ilçesinde sattığını söyleyen şüpheli N.B. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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