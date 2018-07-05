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05 Temmuz 2018 Perşembe 19:08

Antalya’da makilik alanda çıkan yangın korkuttu

Antalya’da makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle evlere doğru ilerleyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın korkuttu
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Antalya’da makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle evlere doğru ilerleyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Mazı Dağı eteklerindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 3 arazöz ve 2 tanker yangına müdahale etti. Ekipler, iki ayrı bölgede çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını kontrol altına almakta zorlanınca havadan destek talep edildi. Paniğe neden olan yangın bölgeye gelen bir helikopterin de desteğiyle yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.
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