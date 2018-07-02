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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59

Antalya’da metruk binalar yıkıldı

Antalya’da sahipsiz ve kullanılmayan metruk binalar polis tarafından yıktırıldı.Antalya’da Suç ve Suçluyla Mücadele kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez, Muratpaşa...

Antalya'da metruk binalar yıkıldı
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Antalya’da sahipsiz ve kullanılmayan metruk binalar polis tarafından yıktırıldı.

Antalya’da Suç ve Suçluyla Mücadele kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez, Muratpaşa ilçelerinde bulunan Metruk ve Atıl binalar yıktırılıyor.

Kızıltoprak Mahallesi’nde yıkım için gidilen bir binada görevliler tarafından yapılan kontrolde 1 şüpheli şahıs uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Şüpheli şahıs gerekli işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, bina Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
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