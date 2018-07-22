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22 Temmuz 2018 Pazar 14:26

Antalya’da orman yangını (1)

Antalya’nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı.Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi’nde başlayan yangın Murtuna Mahallesi’ne sıçradı. Seraları ve bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangın için Antalya Büyükşehir...

Antalya'da orman yangını (1)
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Antalya’nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi’nde başlayan yangın Murtuna Mahallesi’ne sıçradı. Seraları ve bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangın için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlügü’ne ait arazözlerin müdahalesiyle Yurtpınar Mahallesi’ndeki yangın kontrol altına alınırken, Murtuna Mahallesi’ne sıçrayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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