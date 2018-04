Antalya’da otel zinciri sahibi çift FETÖ’den tutuklandı

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan oteller zincirinin ortaklarından Alper ve eşi Mine C. tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Delphin Oteller zincirinin ortakları Ufuk C., oğulları Egemen ve Alper C. ile gelini Mine C. geçen hafta Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekiplerince Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheliler, KOM’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Alper ve eşi Mine C. tutuklandı, Ufuk ve oğlu Egemen C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ufuk C. oğlu Alper ve yeğeni Tolga C. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 27 Temmuz 2016’da gözaltına alınmış, 13 gün sonra serbest kalmıştı.