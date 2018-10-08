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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:07

Antalya’da otomobil yayaların arasına daldı: 1’i ağır 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Emniyet Müdürlüğü karşısında yaya geçidini kullanan yayalara otomobilin çarpması sonucu anne ve 2 kızı yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kaza, sabah saatlerinde...

Antalya'da otomobil yayaların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
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Antalya’nın Manavgat ilçesi Emniyet Müdürlüğü karşısında yaya geçidini kullanan yayalara otomobilin çarpması sonucu anne ve 2 kızı yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Çakalderesi istikametine seyir halindeki M.K.’nın kullandığı 07 GY 493 plakalı otomobil, yaya geçidine daldı. Kazada yaralanan anne Nurgül A. ve kızları 6 yaşındaki Ceren ile 9 yaşındaki Şehrinaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Şehrinaz’ın durumunun iyi olduğu, özel bir hastaneye kaldırılan kaldırılan anne Nurgül’ün ameliyata alındığı, 6 yaşındaki Ceren’in ise hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı Antalya’ya sevk edildiği öğrenildi. Yayaların arasına dalan otomobilin hemen arkasından gelen ambulansın kazazedelere anında müdahale etmesiyle yaralıların hızla ilk müdahalesinin yapılıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın ardından sürücü M.K., gözaltına alındı.
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