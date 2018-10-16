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16 Ekim 2018 Salı 12:57

Antalya’da otomobilde 350 kilo et ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yol kontrolünde bir otomobilin bagajında ve arka koltuğunda 350 kilo et ele geçirildi. Ankara’dan Alanya’ya götürüldüğü bildirilen etler, nakil belgesi olmaması nedeniyle imha edilirken et ve araç sahibine...

Antalya'da otomobilde 350 kilo et ele geçirildi
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Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yol kontrolünde bir otomobilin bagajında ve arka koltuğunda 350 kilo et ele geçirildi. Ankara’dan Alanya’ya götürüldüğü bildirilen etler, nakil belgesi olmaması nedeniyle imha edilirken et ve araç sahibine para cezası uygulandı.

Manavgat-Akseki Karayolu Hacıobası Mahallesinde bulunan kontrol noktasında durdurularak arama yapılan bir otomobilin bagaj ve arka koltuğunda yüklü miktarda büyükbaş ve koyun eti ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin haber vermesi üzerine Hacıobasında bulunan kontrol noktasına giden Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sağlıksız bir ortamda nakledilmekte olan etlere el koydu. Ankara’dan Alanya’ya götürüldüğü belirlenen 5 koyun, 1 dana kargas ve sakatatlardan oluşan 350 kilo et Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma ekiplerinin nezaretinde imha edildi.

Ele geçirilen etlerin Ankara’dan alınarak satılmak üzere Alanya’ya götürüldüğünü belirten yetkililer, mezbaha mührü bulunan etlerin Gaziantep’ten Ankara’ya nakli için nakil belgesi bulunduğunu, Ankara’dan Alanya’ya nakli için herhangi bir belge bulunmadığını, nakil belgesinin de etlerin ele geçirildiği araç plakasına ait olmadığını, soğuk havalı araçlarda taşınması gerekirken bir otomobilin bagaj ve arka koltuğunda et taşınmasının suç olduğunu dile getirdiler.

İmha edilen etlerle ilgili et sahibine ve etin taşındığı aracın sahibine bin 834’er lira para cezası uygulandı.
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