Antalya’da plastik fabrikasında yangın

Antalya’da bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir plastik kasa fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı....

Antalya’da bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir plastik kasa fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 12 araç ve 45 personelle yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.