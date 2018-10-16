16 Ekim 2018 Salı 09:15

Antalya’da restoran yangını

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Beldibi Mahallesi D-400 Karayolu kenarında gözlemenin de yapıldığı restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın...