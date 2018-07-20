ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 17:02

Antalya’da sosyal medya üzerinden terör propagandasına 3 tutuklama

Antalya’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Antalya'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına 3 tutuklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle düzenlenecek etkinliklere yönelik gerçekleştirilebilecek her türlü eylem ve faaliyet içerisinde yer alabilecekleri ve Cumhurbaşkanı’na Sosyal Medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şüphelilerin, yakalanmasına yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 13 Temmuz günü 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevkedilen S.T., S.O. ve Ş.M., cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakıldı, D.T., Ö.K., B.D. ve O.O. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. F.D., S.A. ve M.Ş.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku