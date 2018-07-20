ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 16:16

Antalya’da şüpheli çanta alarmı

Antalya’da bir park yanındaki büfenin arkasına bırakılan siyah çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanını tarafından incelenen çantadan giysi çıktı. Bir kadının da o anları cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.

Antalya'da şüpheli çanta alarmı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’da bir park yanındaki büfenin arkasına bırakılan siyah çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanını tarafından incelenen çantadan giysi çıktı. Bir kadının da o anları cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı üzerindeki bir büfe yanında meydana geldi. İşletme sahibi büfesinin arkasındaki kaldırımlı bölüme siyah bir çanta bırakıldığını görünce şüphelendi. Çevrede çantanın sahibine ulaşamayan işletme sahibi durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, büfenin çevresini emniyet şeridiyle güvenliğe aldı. Polis çantanın yakınından yayaların geçişine de izin vermedi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyip, çanta üzerinde inceleme yapılırken, trafik de kısa süreli durduruldu. İncelenen çantadan çok sayıda giyim eşyası çıktı. Daha sonra kaldırım yaya, yol araç trafiğine açıldı. Bir kadının ise polisin çalışma anlarını cep telefonuyla görüntülemesi kameralara yansıdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku