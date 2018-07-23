Antalya’da tartıştığı hasta bakıcı tarafından kolundan ısırılan vatandaş hastanelik oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat’ta Onur Ulaş isimli vatandaş ile aynı binada bulunan özel diyaliz merkezi çalışanları arasında merdiven yıkama yüzünden çıkan tartışma Onur Ulaş’ın kolundan ısırılmasıyla son buldu.

Onur Ulaş’ın doktorla yaşadığı tartışmaya dahil olan hasta bakıcı N.E., Ulaş’ı kolundan ısırırken, Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Ulaş’a 10 gün çalışamaz raporu verildi.

İddiaya göre özel bir diyaliz merkezinin de bulunduğu binanın 2’nci katında kirada oturan Onur Ulaş’ın eşi izinli oldukları Cuma günü binanın merdivenlerini yıkamaya başladı. Onur Ulaş’ta eşinin işini erken bitirebilmesi için kendisine yardımcı oldu. Merdivenlerin aşağıdaki bölümüne geldiklerinde Dializ merkezinde görevli bayan doktor ile aralarında ağız münakaşası yaşandı. Münakaşaya dahil olan diyaliz merkezinde hasta bakıcı olarak çalışan N.E.’de tartışmaya dahil oldu. N.E. tartışma sırasında Onur Ulaş’ı kolunda ısırdı. Manavgat Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılan Ulaş’a yapılan ilk müdahalenin ardından 3 gün iş göremez raporu verildi. Ulaş, Emniyete giderek kolunu ısıran hasta bakıcı N.E. ile doktor ve olay sırasında kendisini tutan işyerinin muhasebecisinden şikayetçi oldu.

Olayı anlatan Onur Ulaş, neye uğradığını anlayamadığını belirterek “Her şey bir anda oldu. Doktor bayan ile sözlü tartışma yaşarken bir anda hasta bakıcı olduğunu öğrendiğimiz şahıs saldırdı ve kolumu ısırdı. Önce 3 gün rapor verdiler. Bugün gittim yapılan kontrolün ardından 7 gün rapor verdiler. Kendilerinden davacıyım. Avukatım aracılığıyla işlem başlattık. Bu kişilerin özellikle de kolumu ısıran hasta bakıcının hak ettiği cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğim. Olayın görüntüleri ayrıntılı olarak poliste mevcut. Çektiğim acının tarifi yok” şeklinde konuştu.

Sağlık Çalışanlarına şiddeti kınadığını belirten Onur Ulaş “Ancak, sağlık çalışanları tarafından uygulanan şiddete de hayır” diye konuştu.