Antalya’da taşlı, sopalı, silahlı mahalle kavgası

Antalya’da iki grup arasında ’dedikodu’ yüzünden çıktığı iddia edilen taşlı, sopalı, silahlı kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada bir otomobilin camları kırıldı, 4 kişi ifadelerine başvurulmak üzere gözlem altına alındı.

Antalya’da iki grup arasında ’dedikodu’ yüzünden çıktığı iddia edilen taşlı, sopalı, silahlı kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada bir otomobilin camları kırıldı, 4 kişi ifadelerine başvurulmak üzere gözlem altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre dün akşam iki komşu arasında ’dedikodu’ yüzünden kavga çıktı. Kavga, polisin araya girmesiyle kısa süre içinde sona erdi. Bugün öğle saatlerinde komşular arasındaki tartışma yeniden başladı. Hızla büyüyen kavgada bir grup, iddiaya göre ellerinde pompalı tüfek ve sopalarla mahallenin muhtar yardımcısı aza Hasan T’nin evinin önüne geldi. Hasan T’nin ailesinin de karşılık vermesi üzerine kavga mahalle arasına ilerledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda çelik yelekli resmi ve sivil polis ekibi geldi. Polis ellerinde otomatik silah ve coplarla mahalleye girip tarafları birbirinden ayırdı. Pompalı tüfek ve sopalarla yapılan kavga vatandaşların cep telefonu kamerasınca da kaydedildi. Bir kişinin elinde pompalı silahla T. ailesinin evinin önüne gelmesi ve havaya ateş etmesi görüntülere yansıdı.

Hasan T., iki gün önce bir dedikodu olduğunu belirterek, "Ben emniyeti aradığım için bugün evim basıldı. Evimin önündeydim taş ve silahla saldırdılar. Ben emniyeti aramayacak mıyım, ben de mi silah çekeyim. Taşla da saldırdılar. Arabama da zarar verildi" dedi.