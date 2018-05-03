Antalya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı (1)

Kemer’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Antalya’nın Kemer ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kemer’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.