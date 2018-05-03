Antalya’nın Kemer ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kemer’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Antalya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı (1)
Antalya’nın Kemer ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kemer’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2...