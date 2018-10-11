Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 28 yaralı

Antalya’nın Kumluca-Kemer karayolunda kontrolden çıkan tur midibüsü kayalıklara çarptı. Kazada 25’i Rumen turist, 28 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Kumluca-Kemer Karayolu Yazır Mahallesi Olympos mevkisinde Yaşar A. yönetimindeki 07 LOY 30 plakalı tur midibüsü virajlı noktada yoldan çıkıp kayalıklara çarptı. Midibüs, metrelerce yükseklikteki şarampole uçmadan durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Yaşar A. ile birlikte 2 Türk rehber ve 25 Rumen turist hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla Kumluca ve Kemer’deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.