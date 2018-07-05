ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:20

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri "uyuşturucu madde imal ve ticareti"...

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında görevliler Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir motosikleti durdurmaya çalıştı. Motosiklet üzerinde bulunan iki şahıstan M.S. yakalanırken diğer şahıs ise kovalamaca sırasında elinde bulunan poşeti ormanlık alana atarak kaçtı. Şüpheli şahsın kaçarken attığı poşet içerisindeki 1,5 kilogram kubar esrar maddesi ormanlık alan içerisinde ele geçirildi.

M.S.’nin ifadesi üzerine 2 ayrı evde yapılan aramada, 3 kilo 320 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken M.S. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hakkında toplam 3 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası bulunan T.T. de Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. T.T. adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku