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27 Nisan 2018 Cuma 11:08

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu madde getirip satış yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu madde getirip satış yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda M.Z, M.P.Z, O.Ş.D, V.S, F.H, M.Ç, E.U, G.S, V.Y, C.T. ve E.S. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 107,5 gram skunk, 128,97 gram esrar, 1,91 gram toz esrar, 22 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 13 kök kenevir bitkisi, çok sayıda kilitli poşet, 990 TL para, 1 adet tabanca ve 7 adet 7,65 mm çaplı mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
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