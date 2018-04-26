Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Z.K.’ye ait eve operasyon düzenledi. Z.K. gözaltına alınırken, narkotik köpeğiyle yapılan aramada bahçeye gömülü vaziyette 410 gram eroin maddesi ele geçirildi. Z.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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