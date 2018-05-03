Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 48 kök Hint keneviri ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi’nde A.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde satışı ve yasa...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 48 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi’nde A.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde satışı ve yasa dışı kenevir ekimi yaptığı istihbaratı ile harekete geçti. Şüphelinin evinde yapılan aramada 48 kök kenevir bitkisi ve 526 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K.’nin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.