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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:57

Antalya’da yabancı uyruklu vatandaşlara ikamet izni verme dolandırıcılığı: 7 gözaltı

Antalya’da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sahte belgeler düzenlemek suretiyle ikamet izni verilmesine aracılık eden şahıs ve gruplara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Antalya'da yabancı uyruklu vatandaşlara ikamet izni verme dolandırıcılığı: 7 gözaltı
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Antalya’da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sahte belgeler düzenlemek suretiyle ikamet izni verilmesine aracılık eden şahıs ve gruplara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sahte belgeler düzenlemek suretiyle ikamet izni verilmesine aracılık eden şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ikamet izni için başvuruda bulunan yabancı uyruklu kişilere danışmanlık hizmeti veren firmaların, sahte belgeler düzenleyip yabancı şahıslar üzerinden İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunarak, yabancı şahıslara ikamet izin belgeleri aldıkları tespit edildi. Bu sahte belgeleri düzenlediği tespit edilen Muratpaşa ilçesindeki bir danışmanlık firmasında arama yapan görevliler, çok sayıda sahte belgelere ve bilgisayarlara el koydu. Bilgisayarlar üzerinde de yapılan incelemede 42 ayrı belgenin sahte olarak üretilerek Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunulduğu tespit eden görevliler, danışmanlık firmasında çalışan E.B., M.E.K., A.G., A.B., M.Y., A.B.A ve A.L. eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapılan 7 şüpheliden A.B. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, E.B. ve M.Y. adli kontrol ile serbest bırakıldı. A.G., A.L. ve E.K. ise tutuklandı.
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