Antalya’da yol uygulaması

Çeşitli eksiklikleri bulunan 23 otomobile de 11 bin 318 lira ceza kesildi.

Uygulamada, 1 yoklama kaçağına tebligat yapıldı, 5 extacy hap, bir miktar esrar ve hint keneviri ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki uygulama 12 noktada, 95 polisin katılımıyla yapıldı. Uygulamada, 811 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 353 otomobilin de evrakları kontrol edildi.

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