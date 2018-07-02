Antalya’da yol uygulaması

Antalya’da yapılan yol uygulamasında 811 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki uygulama 12 noktada, 95 polisin katılımıyla yapıldı. Uygulamada, 811 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 353 otomobilin de evrakları kontrol edildi.
Uygulamada, 1 yoklama kaçağına tebligat yapıldı, 5 extacy hap, bir miktar esrar ve hint keneviri ele geçirildi.Çeşitli eksiklikleri bulunan 23 otomobile de 11 bin 318 lira ceza kesildi.