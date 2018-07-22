Antalya’daki orman yangını devam ediyor

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Karadan müdahalede güçlük çekilen yangına havadan müdahale ediliyor. Yangında bölgede bulunan evlerin, seraların ve ormanlık alanın zarar gördüğü belirtiliyor.

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Karadan müdahalede güçlük çekilen yangına havadan müdahale ediliyor. Yangında bölgede bulunan evlerin, seraların ve ormanlık alanın zarar gördüğü belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesinin Yurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede çıkan yangın Murtuna Mahallesi’ne sıçradı. Bölgeye karadan ulaşım zor olduğu için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dozerlerle yolu açmaya çalıştılar. Yangına havadan müdahale sürerken, vatandaşlar yangının evlere sıçramaması için bölgede bulunan çam ağaçlarını kestiler. Yangına 2 uçak 7 helikopter 40 arazöz 4 dozer sevk edildiği ve müdahale edildiği bildirildi. Yangının etkili olduğu alanla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaldırımda oturup, ‘evimiz yandı’ diyerek ağladı

Bölgeye arkadaşlarıyla birlikte yardıma gelen Mehmet Dağ, yangını öğleden sonra saat 13.00 sıralarında fark ettiklerini belirterek, evleri yanan vatandaşların olduğunu söyledi. Dağ, “Yangın hâlâ devam ediyor. Burada evleri yanan vatandaşlara rastladık. Zaten bir tanesi dışarıya çıktıktan sonra, ‘evimiz yandı’ diyerek kaldırıma oturup ağladı. Ekipler, bölgede olan vatandaşları tahliye etti. Bizim yapabileceğimiz pek de bir şey yok. Ekipler çalışıyor. Allah’a dua ediyoruz” dedi.