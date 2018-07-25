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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:50

ANTBİRLiK’e ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı

Daha önce 11 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) operasyonunda ikinci dalga operasyon geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bu sabah yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin aranması devam ediyor.

ANTBİRLiK'e ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı
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Daha önce 11 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) operasyonunda ikinci dalga operasyon geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bu sabah yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin aranması devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, icbar suretiyle irtikap, zimmet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce, eski ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı firma temsilcilerinin bulunduğu 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Hayali pamuk alımları, usulsüz kredi kullanımları ve kurumu zarara uğrattıkları tespit edildi

ANTBİRLİK’te ikinci operasyonun düğmesine bu sabah basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili yapılan projeli çalışmanın devamında Serik ilçesinde ANTBİRLİK’e bağlı bulunan Eski Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Yönetim kurulu üyelerinin hayali pamuk alımları, usulsüz kredi kullanımları, muhasebede, bilgi işlem sisteminde ve depolarda bir takım hileli yöntemlere başvurularak ANTBİRLİK ve Serik Kooperatifini zarara uğrattıkları tespit edildi. 43 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 6 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı bildirilirken 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Antalya il merkezi ile Manavgat ve Serik ilçelerinde toplam 31 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği, firari olan diğer 6 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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