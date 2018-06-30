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30 Haziran 2018 Cumartesi 22:12

Apartman havalandırmasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan vatandaşlar...

Apartman havalandırmasında mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarla apartmana gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi yaptıkları çalışmayla kurtardı.

Sağlıklı olduğu gözlemlenen yavru kedi, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
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