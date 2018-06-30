Apartman havalandırmasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Sağlıklı olduğu gözlemlenen yavru kedi, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan vatandaşlar...

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