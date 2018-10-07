ASAYİŞ:
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07 Ekim 2018 Pazar 10:49

Araba alma bahanesiyle gelip 2 kişiyi gasp eden 3 şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde araba almaya geldiklerini söyleyen 2 kişiyi, polis yeleği giyip kendilerini sivil polis olarak tanıtan ve gasp eden 4 şahsın, 3’ü tutuklandı.Olay, 4 Ekim günü Darıca Osmangazi Mahallesi Konak Sokak üzerinde meydana...

Araba alma bahanesiyle gelip 2 kişiyi gasp eden 3 şahıs tutuklandı
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde araba almaya geldiklerini söyleyen 2 kişiyi, polis yeleği giyip kendilerini sivil polis olarak tanıtan ve gasp eden 4 şahsın, 3’ü tutuklandı.

Olay, 4 Ekim günü Darıca Osmangazi Mahallesi Konak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul’da ikamet eden G.M. ve V.K. adlı kişiler, Z.A. (32) adlı kişiden araba satın almak amacıyla yanlarındaki 115 bin TL ile Darıca’ya geldi. Konak Sokak üzerinde Z.A. ile buluşan 2 kişi, görüşmeye başladıkları sırada yanlarında sivil bir araç durarak içerisinden polis yeleği giyimli 3 şahıs indi. Hızlıca G.M. ve V.K. adlı kişilerin yanına gelen 3 zanlı, kendilerini polis olarak tanıtarak ellerindeki paraya el koymak istediklerini söyledi. Direnen 2 şahsa biber gazı sıkan sahte polisler geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından durumun polise bildirilmesi ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri başlattığı incelemede Ç.F. (34), G.U.Ç. (29) ve Z.A.’yı (32) Hereke Sahili’nde bir restoranda yemek yerken yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca yapılan sorgularda N.T. isimli bir şahsın da aracılık yaptığı tespit edildi. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra Gebze Adliyesine sevk edildi.

Ç.F., G.U.Ç ve Z.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, N.T. ise serbest bırakıldı.
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