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01 Temmuz 2018 Pazar 00:52

Arabada unutulan 2 yaşında ki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arabada unutulan 2 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.Olay ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ bölgesi, Eskihan kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailece ilçe merkezinden...

Arabada unutulan 2 yaşında ki çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arabada unutulan 2 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Olay ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ bölgesi, Eskihan kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailece ilçe merkezinden eve dönen Bulut ailesi, iddiaya göre 2 yaşında ki kızları Güneş Bulut’u arabada unuttu. Bir süre sonra minik güneşin yokluğunu fark eden aile, arabanın yanına gittiğinde küçük çocuğun arabada hareketsiz yattığını fark etti. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından minik Güneş Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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