Araç alırken yaşanan gasp olayının altından uyuşturucu ticareti çıktı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Darıca ilçesinde araba almaya geldiklerini söyleyen 2 kişiyi, polis yeleği giyip kendilerini sivil polis olarak tanıtan ve gasp eden 4 şahıs polis ekiplerinin takibi sonucunda yemek yerken yakalandı. Olayın ise uyuşturucu alım satımı sırasında yaşandığı iddia edildi.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Darıca ilçesinde araba almaya geldiklerini söyleyen 2 kişiyi, polis yeleği giyip kendilerini sivil polis olarak tanıtan ve gasp eden 4 şahıs polis ekiplerinin takibi sonucunda yemek yerken yakalandı. Olayın ise uyuşturucu alım satımı sırasında yaşandığı iddia edildi.

Olay 4 Ekim günü Darıca Osmangazi Mahallesi Konak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul’da ikamet eden G.M. ve V.K. adlı şahıslar, Z.A. (32) adlı şahıstan araba satın almak amacıyla yanlarındaki 115 bin TL ile Darıca’ya geldi. Konak Sokak üzerinde Z.A. ile buluşan 2 şahıs, görüşmeye başladıkları sırada yanlarında sivil bir araç durarak içinden polis yeleği giyimli 3 kişi indi. Hızla G.M. ve V.K. adlı şahısların yanına gelen 3 kişi, kendilerini polis olarak tanıtarak, ellerindeki paraya el koymak istediklerini söyledi. Direnen 2 şahsa biber gazı sıkan sahte polisler geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı.

Sahte polis rolü ile gasp yapıp yemek yerken yakalandılar

Olayın ardından polis ekiplerini arayan G.M. ve V.K. gasp edildiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede kaçan şahısların araçlarını tespit eden polis ekipleri, şahısların Hereke’de olduğunu belirledi. Tespit sonrası operasyon düzenleyen polis ekipleri, olaya karşılan Ç.F.(34), G.U.Ç. (29) ve Z.A.’yı (32) Hereke sahilinde bir restoranda yemek yerken yakalayarak gözaltına aldı.

Araba alımı değil uyuşturucu satışı iddiası

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 sivil polis yeleği, 1 kurusıkı tabanca, 113 bin 755 TL nakit para ele geçirildi. Gasp Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürülen şahısların, sorguda olayın uyuşturucu ticareti ile alakalı olduğunu ve Z.A. isimli şahsın G.M. ve V.K. adlı şahıslara uyuşturucu satışı için Darıca’ya geldiğini ve olayı önceden planladıklarını söyledikleri öğrenildi. Yapılan incelemede G.U.Ç’nin kiraladığı araçla gelen ve kendisine polis süsü veren Ç.F.’nin olayı gerçekleştirdiği ve N.T.’nin de aracılık ettiği belirlendi.

Yakalanan şahıslar suç makinesi çıktı

Şahısların incelemelerinde ayrıca Z.A.’nın çok sayıda suç kaydının olduğu, cezaevi firarisi olarak arandığı, yağma ve hırsızlık suçlarından da kesilmiş 8 yıl 3 ay cezası olduğu tespit edildi. Gözaltındaki Ç.F’nin 19, N.T.’nin ise 10 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Gebze Adliyesine sevk edildi.