ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:31

Araç kaputuna sıkışan kediyi çıkarmak için denemedikleri yöntem kalmadı

Bodrum’da park halinde bulunan bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Kediyi kurtarmak için gece yarısına kadar uğraşan ekipler, kaputa tazyikli su sıkıp cep telefonundan...

Araç kaputuna sıkışan kediyi çıkarmak için denemedikleri yöntem kalmadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bodrum’da park halinde bulunan bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Kediyi kurtarmak için gece yarısına kadar uğraşan ekipler, kaputa tazyikli su sıkıp cep telefonundan kedi sesi dinletti. Araç sahibine ulaşamayan ekipler yavru kedi sıkıştığı yerden çıkmayınca, çareyi not yazıp cama asmakta buldu.

Neyzen Tevfik Caddesi’nde park halinde bulunan bir aracın motor kısmına yavru kedi kaçtı. Bir daha inecek yol bulamayan kedi için önce vatandaşlar seferber oldu. Yoldan geçen vatandaşlar araçtan gelen kedi sesini duyunca aracı incelemeye başladı. Yaklaşık 1 saat boyunca aracın başında bekleyen hayvan sever vatandaşlar, çareyi Bodrum itfaiyesini aramakta buldu.

Uğraşlar gece yarısına kadar sürdü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Polis ekiplerine aracın plakasını veren itfaiye ekipleri bir süre sonra bir telefon numarasına ulaştı. Aradıkları numarayı açan kimse olmayınca aracın altına girerek kediyi bulmaya çalıştılar. Üst motor kısmında sıkışan kediyi su dökerek çıkarmaya çalışan ekipler bunda da başarısız olunca telefonlarında bulunan kedi sesini yavru kediye dinletmeye başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca kedi sesi dinleyen yavru kedi yine bulunduğu yerden inemedi. Uzun süre ön kaputu açmak için çapa gösteren ekipler yaklaşık 5 saat boyunca kediyi kurtarmak için farklı yöntemler denedi.

Not yazıp süt bıraktılar

Bir türlü bulunduğu yerden inemeyen kedi için vatandaşlar son çare olarak aracın şoför camına “Aracınızın motor kısmında kedi var. Lütfen dikkat edin” yazısını yapıştırdı. Marketten süt alan vatandaşlar aracın tekerleğinin önüne süt koyarak bölgeden ayrıldı.

Kediyi fark eden Deniz Yıldırım isimli bir vatandaş bir kedi sesi duyduklarını ifade ederek, “Yolda yürüyorduk, bir kedi sesi duyduk ve karşı yola geçerek arabalara bakmaya başladık. Bir aracın alt kısmında gördük kediyi. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmayınca itfaiyeyi aradık onlar da geldi" dedi.

Edinilen bilgiye göre ise sabah saatlerinde aracın yanına tekrar giden itfaiye ekipleri kedinin kurtulduğunu bildirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku