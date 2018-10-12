Aracın motor kısmına sıkışan yavru kedileri vatandaşlar kurtardı

Çorum’ un Sungurlu ilçesinde, ısınmak için bir otomobilin motor bölümüne giren ve burada sıkışan 3 yavru kedi vatandaşların çabasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı.Sungurlu’ da yaşayan Tunahan Gerçekçioğlu isimli bir vatandaş...

Çorum’ un Sungurlu ilçesinde, ısınmak için bir otomobilin motor bölümüne giren ve burada sıkışan 3 yavru kedi vatandaşların çabasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sungurlu’ da yaşayan Tunahan Gerçekçioğlu isimli bir vatandaş evinden çarşıya gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada aracın motor kısmından sesler geldiğini duyan Gerçekcioğlu durdu. Kaputu açan sürücü motor kısmının üstünde ve motorun alt kısımlarında 3 kedi yavrusu ile karşılaştı. Çevredekilerin de olaya müdahil olmasıyla 3 yavru kediyi çıkarmak için çalışma başladı. Vatandaşların çabası ile yavru kediler uzun uğraşlar sonunda zorlukla bulundukları yerden çıkartılarak serbest bırakıldı.