ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 17:18

Araçla geldikleri manava ateş açtılar: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 3 şahıs, araçla geldikleri manava tabancayla ateş açtı. Manavdakilerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Araçla geldikleri manava ateş açtılar: 2 ölü, 2 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 3 şahıs, araçla geldikleri manava tabancayla ateş açtı. Manavdakilerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 604’üncü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 şahıs, araçla bir manava yanaşarak, tabancayla ateş açtı. Manavdakilerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren çatışmada, 4 kişi yaralandı. Şahıslar, olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2’si ambulansla kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi sürerken, 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yolu trafiğe kapatan polis, olay yerinde inceleme başlatırken, Cumhuriyet Savcısı da gelerek, incelemelerde bulundu. Olay yerinde çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü. Kaçan şahısların yakalanması için de çok yönlü çalışma başlatıldı.

Öte yandan, olaya karışan iki grup arasında, dün aynı okulda eğitim gören çocuklarının kavgası nedeniyle husumet başladığı iddia edildi. Olay sonrası yaşananlar ise, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku