Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde 8 aracın camlarını kıran 2 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliklikleri tespit edilemeyen 2 kişi, gece geç saatlerde 8 aracın camlarını kırarak zarar verdi. Mahalleli, araçlara zarar verdikten sonra kayıplara karışan şahısların bulunması polisin çalışma başlatmasını istedi. Şahısların araçlara zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.
Araçların camlarını kırarak kayıplara karıştılar
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde 8 aracın camlarını kıran 2 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliklikleri tespit edilemeyen...