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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:16

Araçların camlarını kırarak kayıplara karıştılar

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde 8 aracın camlarını kıran 2 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliklikleri tespit edilemeyen...

Araçların camlarını kırarak kayıplara karıştılar
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde 8 aracın camlarını kıran 2 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliklikleri tespit edilemeyen 2 kişi, gece geç saatlerde 8 aracın camlarını kırarak zarar verdi. Mahalleli, araçlara zarar verdikten sonra kayıplara karışan şahısların bulunması polisin çalışma başlatmasını istedi. Şahısların araçlara zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.
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