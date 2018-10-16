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16 Ekim 2018 Salı 14:43

Araçta fuhuşa polis baskını

Mersin’de polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda, araç içerisinde fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş...

Araçta fuhuşa polis baskını
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Mersin’de polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda, araç içerisinde fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapmak amacıyla yola çıkan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde bulunan durakta bir kadının fuhuş amaçlı otostop çektiği ihbarı geldi. Bunun üzerine kadını izlemeye alan ekipler, şahsın bir süre sonra araca bindiğini, aracın 20-25 metre ilerleyerek, bir cami önünde park ettiğini tespit etti.

Araçtan 1 erkek şahsın inerek etrafa baktığını belirleyen ekipler, 1 erkek ve 1 kadın şahsın 50 lira karşılığında fuhuş yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahısları suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, serbest bırakıldı.
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