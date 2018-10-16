Aranan 3 kişi Manavgat’ta yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde değişik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranması bulunan şahısların yakalaması için çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Manavgat’ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan L.A., Kültür ve tabiat varlıkları kanuna muhalefet suçundan 2 Yıl 1 Ay hapis cezası bulunan S. B. ve Ankara’da "Basit Yaralama" suçundan 2 bin 400 TL Adli Para cezası, Kırıkhan’da "Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak" suçundan 1 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan M.T.’yi yakaladı.

L.A., S.B. ve M.T., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne teslim edildi.