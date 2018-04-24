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24 Nisan 2018 Salı 16:08

Aranan şahıs çarşafla dolaşırken yakalandı

Niğde’de hakkında yakalama kararı bulunan ve çarşaf giyerek kendini kamufle eden bir kişi, polis tarafından yakalandı.Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği çarşaflı bir şahsı durdurdu. Polis, şahsın 32 yaşındaki Yahya S. olduğunu...

Aranan şahıs çarşafla dolaşırken yakalandı
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Niğde’de hakkında yakalama kararı bulunan ve çarşaf giyerek kendini kamufle eden bir kişi, polis tarafından yakalandı.

Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği çarşaflı bir şahsı durdurdu. Polis, şahsın 32 yaşındaki Yahya S. olduğunu tespit etti. Şahsın üzerinden yapılan aramada ruhsatsız kısa namlulu pompalı tüfek çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkan Yahya S., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yahya S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde İ tipi Kapalı cezaevine gönderildi.
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