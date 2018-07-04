ASAYİŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:33

Aranan şahıslar, evine yaptığı gizli bölmede yakalandı

Kocaeli’de 32 kişinin yakalandığı operasyonlarda girilen bir evde fark edilen gizli bölmede saklanmaya çalışan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince bulunan gizli bölmeden zanlıların çıkma anı saniye saniye görüntülendi.

Aranan şahıslar, evine yaptığı gizli bölmede yakalandı
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Kocaeli’de 32 kişinin yakalandığı operasyonlarda girilen bir evde fark edilen gizli bölmede saklanmaya çalışan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince bulunan gizli bölmeden zanlıların çıkma anı saniye saniye görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde aranan şahısların yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü organizesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Muhabere, Elektronik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri de il genelinde operasyonlar düzenledi. İl genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyona 115 ekip, 371 polis katıldı. Yapılan operasyonda silahla yağma, uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda girilen bir evde polis ekiplerince TV ünitesinin arkasında gizli bir bölme olduğu tespit edildi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gizli bölmeye giren ekipler, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Gizli bölmeden çıkarılan 2 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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